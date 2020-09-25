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تطوير المناهج: تدريب المعلمين على بنك المعرفة ووضع فيديوهات توضيحية لأولياء الأمور والطلاب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
تطوير مناهج التعليم
تطوير مناهج التعليم
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أسامة علي
قالت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على إكساب وتنمية المهارات للطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

وأشارت نوال شلبى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المنصات الإلكترونية أصبحت جاهزة للطلاب وعليها دليل التدريب، وعليها مصادر كثير وأفضل الطرق للتعلم. 

وتابعت مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تدريب المعلمين على بنك المعرفة، وتم وضع فيديوهات توضيحية عليه لأولياء الأمور والطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن نظام التعليم الجديد يركز على إتاحة التعليم المجاني بجودة عالية للجميع دون تمييز، مع الاهتمام بنظم ومخرجات التعلم، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي.

وكشف وزير التربية والتعليم، عن أبرز ما تم إنجازه في تطوير المناهج، حيث قال إنه تم وضع إطار عام للمناهج بنيت على أساسه الكتب الجديدة الخاصة بنظام التعليم الجديد المطبق الآن من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم إعداد كتب جديدة لـ نظام التعليم الجديد تركز على المتعلم نفسه ، بحيث تشجع هذه الكتب الطالب على فكرة التعلم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحان، حيث يتم ترسيخ أهمية فكرة التعلم مدى الحياة القائم على الكفاءة وكشف المواهب الحقيقية للطالب، لافتًا إلى أن هذه الكتب تقدم التعلم متعدد التخصصات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في نظام التعليم الجديد ، تم إعداد المناهج بشكل يراعي أنه لا توجد امتحانات حتى 4 ابتدائي.

وقال: إن مناهج نظام التعليم الجديد تهتم بتنمية المهارات الحياتية التالية لدى الطالب: حل المشكلات – الإبداع – التفكير النقدي – العمل الجماعي – احترام التنوع – التعاطف – إدارة الذات – تقبل الآخر.
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