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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تنطلق اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 العديد من المباريات المهمة سواء في الدوري المصري أو الدوري الفرنسي أو الألماني.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالاتي:

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
هيرتا برلين ضد أينتراخت فرانكفورت 8:30 على قناة beIN SPORT FR HD1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
ليل ضد نانت 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
حرس الحدود ضد طلائع الجيش 3:00 على قناة أون تايم سبورت

مصر المقاصة ضد المقاولون العرب 5:30 على قناة أون تايم سبورت

الاتحاد السكندرى ضد إنبى 8:00 على قناة أون تايم سبورت
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