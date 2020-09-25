مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 العديد من المباريات المهمة سواء في الدوري المصري أو الدوري الفرنسي أو الألماني.
وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالاتي:
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
هيرتا برلين ضد أينتراخت فرانكفورت 8:30 على قناة beIN SPORT FR HD1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
ليل ضد نانت 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
حرس الحدود ضد طلائع الجيش 3:00 على قناة أون تايم سبورت
مصر المقاصة ضد المقاولون العرب 5:30 على قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندرى ضد إنبى 8:00 على قناة أون تايم سبورت