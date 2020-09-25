تزينت قبل افتتاحها .. كل ما تريد معرفته عن الـ3 مساجد الجديدة بالقليوبية.. شاهد

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية افتتاح اليوم الجمعة 3 مساجد جديدة بعدد من قرى المحافظة وذلك ضمن افتتاح 130 مسجدا سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في عدد من المحافظات.

وتأتى افتتاح المساجد الجديدة ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل من بينها 34 مسجدا من تنفيذ وزارة الأوقاف و96 مسجدا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.





وقال وكيل وزارة أوقاف القليوبية فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن المساجد الـ3 التي سيتم افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة هي مسجد عزبة مصطفى أفندى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ والمقام على مساحة ٣٠٠ متر بتكلفة 3 ملايين جنيه .





أما المسجد الثاني فهو مسجد هاجر بقرية الإصلاح الزراعى بمدينة قليوب والمقام على مساحة ٢٥٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه والمسجد الثالث هو مسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر والمقام على مساحة ٢٣٠ مترا بإجمالى تكلفة 2.5 مليون جنيه.

وأشار أبو السعد ان المساجد الجديدة جميعها يتبع وزارة الأوقاف وتم اجراء احلال وتجديد لعدد منها لاستقبال المصلين مرة اخرى بعد قرار فتح المساجد بتكلفة اجمالية 8 مليون جنيه للمساجد الثلاثة.





وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الـ 3 أسابيع الأخيرة بلغت 9 مساجد موزعة على قرى ومدن المحافظة وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة بتكلفة إجمالية وصلت 31 مليون جنيه حتى الأن.





وكان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية قد كلف بمراجعة كافة السجلات وتخزينها معلوماتيا على أجهزة الحاسب الآلى لسهولة الحصول على أي بيان وقت الحاجة إليه، مشددا على تكثيف المرور على المساجد بصفة دورية لضبط الأداء وحضور العاملين بالمساجد.





كما قام بجولة بالمساجد لمتابعة حملة التنظيف والتعقيم بالمساجد ، مؤكدا على ضرورة توجيه المصلين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأسلوب غير منفر ومنتهى الحكمة والمرونة ودون تصادم مع المصلين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند المخالفة.