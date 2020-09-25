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محافظات

برفع حالة الطوارئ.. كفر شكر تستعد لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
رفعت الأجهزة المحلية بمجلس بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حالة الطوارئ استعدادا لاسقبال فصل الشتاء ومواجهة أى طوارئ للأمطار والسيول وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إنه تم عقد اجتماع موسع حضره نائبى المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الحملة الميكانيكية ومديرى هندسة الرى والادارة الهندسية وفرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمركز والمدينة.

وناقش الاجتماع كافة الاستعدادات لفصل الشتاء ومواجهة أى طوارئ للأمطار والسيول من أجل الصالح العام وراحة وخدمة المواطنين.

وقال رئيس المركز والمدينة إننا نستهدف عدم تضرر أهالينا المواطنين من أى طوارئ تحدث نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول وسوء الطقس وشدة الرياح والعواصف.

وأوضح رفعت أيضا أنه تم تطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار وتهذيب الأشجار لحماية المواطنين من كافة الأضرار والمخاطر حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أهالينا المواطنين.

واضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه يجرى حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي من المدينة إلى قرى ومناطق البر الشرقى. 

وأكد أن توصيل الغاز يأتى عبر الرياح التوفيقى بعد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعبور خطوط الغاز أسفل مياه الرياح التوفيقى إلى الجهة المقابلة بالبر الشرقى وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

واشار رفعت الى انه تم عقد اجتماع لعمل محضر انضمامي بين الكهرباء والمياه والسنترال و الغاز لتوصيل الغاز للبر الشرقي وكذالك البر الشرقي بأسنيت وكفر عزب غنيم وكفر الشهاوي. 
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