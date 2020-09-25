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فن

بعد صوره مع ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي تريند على تويتر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان أحمد العوضي، تريند "تويتر" بعد نشره صور جديدة له مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مساء أمس الخميس.

وظهر الثنائي بشكل رومانسي، في أحد المناسبات وقد نالت الصور إعجاب جمهورهما وإنهالت التعليقات عليهم.

يذكر أن شارك أحمد  العوضى،  في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

بينما قامت  ياسمين عبد العزيز ببطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020. 

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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