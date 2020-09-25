بعد صوره مع ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي تريند على تويتر

وظهر الثنائي بشكل رومانسي، في أحد المناسبات وقد نالت الصور إعجاب جمهورهما وإنهالت التعليقات عليهم.

يذكر أن شارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".





مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.



