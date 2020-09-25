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تعليم

بشري سارة .. تجارة عين شمس تعلن عن خدمات تدريب مجانية للطلاب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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حسام الفقي
استعدت جامعة عين شمس لبدء العام الدراسى الجديد 2020-2021 وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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 صرح الدكتور  خالد قدرى عميد كلية التجارة أن الكلية أطلقت مجموعة من الخدمات المميزة للطلاب.  

تتمثل هذه الخدمات المميزة فى تقديم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية فى مجالات تنمية مهارات الطلاب لمقابلة احتياجات سوق العمل وذلك من خلال المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة بالمشاركة مع الجامعة الأمريكية. 

تغطى هذه الدورات العديد من المجالات مثل ريادة الأعمال، واللغة الانجليزية، ومهارات التوظيف، المبيعات، والتسويق، والموارد البشرية، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وكيفية حضور المقابلات الشخصية. 

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أيضًا سوف توفر الكلية خدمات البريد الإلكترونى الأكاديمى والتى تمكن الطالب من التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والحصول على العديد من برامج مايكروسوفت Microsoft وذلك بدون مقابل. كذلك سوف تعمل الكلية على توفير مجموعة من البرامج التدريبية بتكلفة منخفضة دعمًا للطلاب من خلال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية. 

كما أوضح الدكتور خالد قدرى أن الكلية فى العام الدراسى الجديد سوف توفر المقررات الدراسية فى شكل إلكتروني على إسطونة مدمجة بدلًا من الكتاب الورقى. وتعد هذه الخدمة من الخدمات المميزة والرائدة التى تبنتها الإدارة العليا لجامعة عين شمس استجابة لما واجهه الطلاب من صعوبة الحصول على المواد العلمية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا وعدم قدرتهم على الوصول إلى مصادر المعرفة. 

وفى ظل عدم التأكد من إنتهاء وجود فيروس كورونا فى الأجل القصير، ونظرًا لتحول نظام التعليم فى الجامعات المصرية فى العام الدراسى الجديد إلى نظام التعلم الهجين واعتماد الكلية على مايقرب من 50% على الوسائط الإلكترونية فإن الأمر لن يقتصر على توفير المقررات الدراسية فى شكل إلكترونى فقط ولكنه يتضمن أيضًا تدريس المناهج من خلال المحاضرات التفاعلية، والمحاضرات المسجلة مسبقًا، والتواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية المختلفة مع الطلاب.

 و قدم خالد قدرى الشكر إلى الإدارة العليا لجامعة عين شمس لإصرارها على دعم تلك الخدمات وعدم تحميل الطلاب تكلفة إضافية عن ما يتحملونه حاليًا للحصول على المقررات الورقية وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج المقررات الإلكترونية وتقديم الخدمات الالكترونية. ليس ذلك فقط بل أيضًا اتخذت الإدارة العليا لجامعة عين شمس قرارها بتقديم الدعم المادى للطلاب غير القادرين وتوفير تلك المقررات والخدمات المرتبطة بها مجانًا إيمانًا منها بأهمية دور الجامعة فى مساعدة ودعم أبنائها.  

وأكد الدكتور خالد قدرى أنه تيسيرًا ودعمًا للطلاب ومساعدة أولياء الأمور فإنه يمكنهم الحصول على دعم تمويلى من بنك مصر فرع الجامعة وذلك تفعيلًا لبرتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبنك. 

وأشار قدرى إلى أن الكلية فى العام الدراسى الجديد سوف تتوجه بشكل أكبر نحو التواصل مع العديد من منظمات الأعمال الخاصة من خلال الخدمات التى تقدمها "مبادرة تكامل" بالكلية، وتقديم خدمات التدريب الميدانى للطلاب بالتعاون مع بنك مصر وكذلك تفعيل برتوكول التعاون الذى قامت الإدارة العليا للجامعة مؤخرًا بتفعيله مع كل من بنك التنمية الصناعية، وجمعية رجال الأعمال المصريين. وقد أكد سيادته على أهمية الخدمات التى تقدمها الكلية فى العام الدراسى الجديد للطلاب أصحاب الهمم وذلك من خلال إنشاء وحدة متخصصة بالكلية تحت مسمى "وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة"
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