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فن

برومو بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش تريند رقم 5 على يوتيوب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية.

وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن التالي:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".

ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

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