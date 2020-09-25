بصورة على انستجرام.. هند رضا تشارك في تحدي الطفولة

وكانت هند رضا قد أكدت أن لقب المذيعة والفنانة مقربان إلى قلبها فهى عاشقة للفن بكل أنواعه، كما يوجد هناك ألقاب أخرى يطلقونها عليها جماهيرية عبر مواقع التواصل مثل"الفراشة، الوردة".







