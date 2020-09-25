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اقتصاد

خبيرة: العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل الاستثمار العقاري في مصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:00 م
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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آمنة عبدالعظيم
قالت سارة جورج، خبيرة عقارية، إن الفترة القادمة ستشهد توجه أكبر للاستثمار العقارى في منطقة شرق القاهرة بصفة عامة والعاصمة الإدارية بشكل خاص.

وأوضحت سارة جورج لــ"صدى البلد"، أن التوجه الأساسي للشركات بالسوق العقارى هو للتواجد داخل العاصمة الإدارية الجديدة أو قريبا منها، خاصة مع قرب انتقال الحكومة لممارسة عملها من هناك.

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وأشارت، إلى القطاع العقارى بدأ فى التعافى بعد أزمة كورونا، وبدأ فى تحقيق مبيعات جيدة منذ بداية فصل الصيف.

وأكدت، أن الربع الأخير من العام سيشهد مبيعات أكبر وخاصة مع اتجاه المعارض الدولية لإقامة معارض ومؤتمرات كبيرى بمصر خلال الربع الأخير من العام مثل معرض سيتي سكيب.
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