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تعليم

إعلام القاهرة تعلن عن موعد انعقاد امتحان القبول للشعبة الإنجليزية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:15 م
كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة
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أحمد علام

اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، انعقاد امتحان القبول للشعبة الانجليزية للطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ،وذلك يوم الأحد الموافق 4-10-2020 في تمام الساعة 11  صباحًا بمقر كلية الإعلام جامعة القاهرة

 

يستقبل مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة  غدا الطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة

 

وجاء ميعاد الكشف الطبي لكلية الإعلام على النحو التالي:

 

كلية الإعلام من حرف (أ) إل حرف (غ) 26-9-2020

 

كلية الإعلام من حرف (ف) إل حرف (ى) 27-9-2020.

وجاءت  الاجراءات التى يجب على الطلاب المستجدين بجميع الكليات اتباعها اثناء الكشف الطبى.

 

- إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومى) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة

 

-يجب على الطلاب ارتداء الكمامات اثناء الكشف الطبى

 

- ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل وخارج المستشفى.

 

 يتم عمل تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.

 

:يجب على جميع الطلاب احضار الأوراق التالية:

 

- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الألكتروني.

 

- إحضار أصل و 2 صورة من ايصال سداد فوري.


- يجب احضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة علي الموقع.

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