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فن

وفاة الملحن خليل مصطفى بعد صراع مع السرطان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:12 م
الملحن خليل مصطفى
الملحن خليل مصطفى
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سعيد فراج
أعلن الشاعر فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية- خبر وفاة  الملحن خليل مصطفى، صباح اليوم الجمعة 25 سبتمبر، بعد صراع مع مرض سرطان الغشاء البريتوني، والقولون والرئة.


ولم يكشف أي من أسرة الملحن الراحل خليل مصطفى، عن تفاصيل وموعد الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن، وينتظر الأهل خروج الجثمان من مستشفى السلام الدولى. 


وكان الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"- كشف قبل أيام تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.

قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثانويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

وأضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كريات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة". 

وأشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من أصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.

يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الهامة منها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للهضبة عمرو دياب، ولاتسوى دموع للمطرب مدحت صالح، والشمس الجريئة للمطربة حنان.
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