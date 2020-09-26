AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-9-2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
Advertisements
علياء فوزى
شهدت أسعار الذهب استقرارا بمستهل تعاملات اليوم السبت26-9-2020.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا بين 816 جنيها.


أقرا ايضا ..تراجع اسعار الذهب بختام تعاملات الجمعة

وبلغ عيار 24 الأغلى سعرا 932 جنيها للجرام.

فيما سجل عيار 18 سعر 699 جنيها للجرام.

وسجل الجنيه الذهب 6528 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 1859 دولارا للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب بمستهل تعاملات الاثنين 27-7-2020

13 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020

الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء 28-7-2020.. اعرف الأسعار

الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

5 جنيهات تراجعًا في اسعار الذهب بـ مصر اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 24-9-2020

ترشيحاتنا

كيف تربي ابنك على النظام

محمد فضل يوضح خلافه مع مرتضى منصور وأزمة صلاح وعلاقته بالأهلي وموقفه من الانتخابات

دعاء السفر لبلد غريب مكتوب .. كان رسول الله يدعو به للمسافر

ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل آخر رسالة للراحلة قبل وفاتها | شاهد

سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور

كانت حاسة إنها هتموت.. ابنة رجاء الجداوى تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيل والدتها بكورونا

AdvertisementS

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

أخبار التوك شو.. أسرار جديدة عن رحيل رجاء الجداوي بكورونا.. سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. مفتي الديار: يجب شكر الله كوننا من أبناء مصر

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

سعر الدولار اليوم السبت 26-9-2020

أهم الأخبار .. وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. وتفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر

وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور

سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور

بـ 6 أصابع وعيون بلونين مختلفين.. شاهد أشهر قطة على انستجرام | صور