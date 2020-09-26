أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-9-2020

شهدت أسعار الذهب استقرارا بمستهل تعاملات اليوم السبت26-9-2020.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا بين 816 جنيها.
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وبلغ عيار 24 الأغلى سعرا 932 جنيها للجرام.
فيما سجل عيار 18 سعر 699 جنيها للجرام.
وسجل الجنيه الذهب 6528 جنيها.
وسجل السعر العالمى للذهب 1859 دولارا للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا بين 816 جنيها.
أقرا ايضا ..تراجع اسعار الذهب بختام تعاملات الجمعة
وبلغ عيار 24 الأغلى سعرا 932 جنيها للجرام.
فيما سجل عيار 18 سعر 699 جنيها للجرام.
وسجل الجنيه الذهب 6528 جنيها.
وسجل السعر العالمى للذهب 1859 دولارا للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.