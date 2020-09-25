البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%.. برلمانيون: يساهم فى ضخ استثمارات جديدة.. وتقليل نسبة الدين على الحكومة

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.

وحول هذا الامر، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب بالجنة الشئون الاقتصادية أن

إن البنك المركزى له رؤية كبيرة فى ملف تخفيض الفائدة فقد ألغى

الـ 15% وبعد ذلك قام بتخفيض سعري الإيداع والإقراض 0.5% للفائدة، لافتين إلى أن من أبرز الفوائد التي ستعود بالنفع على الدولة والمجتمع زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى.