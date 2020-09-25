البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%.. برلمانيون: يساهم فى ضخ استثمارات جديدة.. وتقليل نسبة الدين على الحكومة

زيادة حجم الاستثمارات.. اقتصادية النواب تكشف فوائد خفض فائدة الإيداع والإقراض
بعد خفض سعر الفائدة.. برلمانى: البنك المركزى يسعى لتشجيع الصناعة والاستثمار
برلمانى:
تخفيض سعر الفائدة البنكية يؤكد ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
وحول هذا الامر، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب بالجنة الشئون الاقتصادية أن إن البنك المركزى له رؤية كبيرة فى ملف تخفيض الفائدة فقد ألغى شهادات فائدة الـ 15% وبعد ذلك قام بتخفيض سعري الإيداع والإقراض 0.5% للفائدة، لافتين إلى أن من أبرز الفوائد التي ستعود بالنفع على الدولة والمجتمع زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى.
كشف حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خطة البنك المركزى فى خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزى له رؤية كبيرة فى ملف تخفيض الفائدة فقد ألغى شهادات فائدة الـ 15% وبعد ذلك قام بتخفيض سعري الإيداع والإقراض 0.5% للفائدة، لافتا إلى أن من أبرز الفوائد التي ستعود بالنفع على الدولة والمجتمع زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى سيخلق فرص عمل جديدة فضلا عن زيادة التصدير للخارج، قائلا: "كل ما الفائدة تقل يتوجه المواطن إلى الاستثمار".
كما، أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزى فى تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.
وقال "الجوهرى لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزى لجأ لجس نبض السوق ولذلك قام بخفض سعر الفائدة 5% لبيان تأثير ذلك على المواطنين في سحب أموالهم من عدمه، لافتا الى أن حجم السيولة بالأسواق ليست بالكثيرة ولذلك يقوم بعملية خفض تدريجي لسعر الفائدة لتشجيع الصناعة والاستثمار مما يزيد من حجم السيولة داخل الأسواق.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن فيروس كورونا الحق الضرر بالاقتصاد من حيث جذب الاستثمارات وغيرها وفى هذا الإطار يقوم البنك المركزى بسياسة دفع المواطنين للاستثمارات من حيث خفض سعر الفائدة الايداع والاقراض.
وتابع النائب حديثه:" الحكومة سوف تستفيد أيضا من خفض الاقراض فهي أكبر مقترض من البنوك".
أشاد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.
وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إنه بمجرد تخفيض سعر الفائدة فى الايداع والاقراض يرتفع تلقائيا مؤشر النمو الاقتصادي، لافتا الى أن صندوق النقد الدولي لا يسمح بإعطاء قروض للدولة التى وصلت نسبة الدين بها لـ 60% من نسبة القروض.
وتابع النائب حديثه:" طول ما الصندوق يسمح بإعطاء مصر قروضا معنى ذلك أن الدولة لديها مائلة إئتمانية ولديها مخزون احتياطى كبير يصل لـ 46 مليار دولار".