AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زيادة حجم الاستثمارات.. اقتصادية النواب تكشف فوائد خفض فائدة الإيداع والإقراض

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:26 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
حسن رضوان
كشف حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خطة البنك المركزى فى خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزى له رؤية كبيرة فى ملف تخفيض الفائدة فقد ألغى شهادات فائدة الـ 15% وبعد ذلك قام بتخفيض سعري الإيداع والإقراض 0.5% للفائدة، لافتا إلى أن من أبرز الفوائد التي ستعود بالنفع على الدولة والمجتمع زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى سيخلق فرص عمل جديدة فضلا عن زيادة التصدير للخارج، قائلا: "كل ما الفائدة تقل يتوجه المواطن إلى الاستثمار".

جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. 

وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%

أسباب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

في يومها العالمي .. عادات تدمر الرئتين

بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

مقابل 2 مليون دولار.. الزمالك يفاوض ريتشموند بواكي لاعب يوفنتوس السابق

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

AdvertisementS

استجابة لمطالب الأهالي| تدخل عاجل من النائب محمد أبو العينين لحل مشاكل شارع المحطة بالجيزة

مطرانية الجيزة تنفي خروج تظاهرات من أي كنيسة

الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص حاولوا إثارة الشغب في الأقصر بالمولوتوف

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

تعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة