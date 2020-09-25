زيادة حجم الاستثمارات.. اقتصادية النواب تكشف فوائد خفض فائدة الإيداع والإقراض

كشف حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خطة البنك المركزى فى خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. سعري عائد





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزى له رؤية كبيرة فى ملف تخفيض الفائدة فقد ألغى شهادات فائدة الـ 15% وبعد ذلك قام بتخفيض سعري الإيداع والإقراض 0.5% للفائدة، لافتا إلى أن من أبرز الفوائد التي ستعود بالنفع على الدولة والمجتمع زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى.





وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى سيخلق فرص عمل جديدة فضلا عن زيادة التصدير للخارج، قائلا: "كل ما الفائدة تقل يتوجه المواطن إلى الاستثمار".





جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.