صحة كفر الشيخ تواصل حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا.. صور

واصلت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة التجريع ضد البلهارسيا بقريتي الشخلوبة والجزيرة الخضراء ضمن المرحلة الثانية من أعمال تجريع البؤر المصابة و ذات الطبيعة الخاصة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة بصحة المصريين.





وجاءت هذه الحملة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.





ومن جانبها، أشرفت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية، على تنفيذ المرحلة الثانية لتجريع البؤر ذات الإصابة العالية و الطبيعة الخاصة بالبلهارسيا بكفرالشيخ، والتي تتضمن قرية الشخلوبة بسيدي سالم و الجزيرة الخضراء بمطوبس نظرًا لعمل أبناهم بأعمال الصيد و الزراعة.





وأكدت وكيل وزارة الصح بكفر الشيخ، أن عدد البؤر المستهدفة تبلغ 58 بؤرة على مستوى 9 إدارات صحية على مستوى المديرية و نستهدف 82 ألف مواطن و نستخدم دواء البرازكوانتيل 600 بواقع 215 ألف قرص و تحديد الجرعة عن طريق استخدام مقياس الطول.





وأشارت سلام إلى أن هذا العقار المستخدم على مستوى العالم و ليس له آثار جانبية و ليس له موانع استخدام إلا في حالات الحمل و الرضاعة و نستهدف الفئة العمرية الأكثر من 6 سنوات.





وأوضحت وكيل الوزارة، أن أعمال التجريع بدأت اعتبارًا من الأحد 13 سبتمبر، و سوف تستمر لمدة شهر، مشيرة إلى الانتهاء من حوالى 90 ٪ من المستهدف ومازال العمل مستمرًا للوصول لكل الفئات المستهدفة.





ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير، لفريق العمل بإدارة مكافحة البلهارسيا و الطفيليات المعوية بالمتوطنة على ما بذوله من جهد لوصول العلاج لمستحقيه.



