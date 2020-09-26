إشادة برلمانية بجهود الدولة المصرية.. نواب: تواصل البناء ولا تلتفت لأعداء الخارج.. ووعي الشعب أفسد دعوات ومخططات قنوات جماعة الاخوان الإرهابية

عضو الشيوخ يطالب بالتوعية بالمشروعات القومية الكبري

ابو سديرة: نثق في ادارة الدولة لكافة الملفات ولا نلتفت لحروب المغرضين على السيوشيال ميديا

نائب الشيوخ: الدولة تستكمل المشروعات القومية

نواب الشيوخ: الوعي السلاح الأهم في مواجهة المخربين





اكد نواب مجلس الشيوخ ان الدولة المصرية تواصل البناء ولا تلتفت للأعداء في الخارج وأشار النواب ان وعي الشعب المصري افسد دعوات ومخططات قنوات جماعة الإخوان الارهابية و ان التوعية بالمشروعات القومية الكبرى ضرورة وان والوعي هو السلاح الاهم في مواجهة المخربين.





وقال اللواء مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، إن وعي الشعب المصري هو الذي أفسد دعوات ومخططات قنوات جماعة الإخوان الارهابية التي تبث من قطر وتركيا والمدعومة من هذه الدول.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ ان فشل الدعوات الخبيثة والممولة من الخارج تشكل لطمة حقيقية على وجه من يمولون هذه القنوات لاحداث حالة من عدم الاستقرار.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ ان فشل هذه القنوات في تحريك الشارع يدل على ثقة الشارع في القيادة السياسية و في الانجازات التي قدمتها الدولة من خلال المشروعات القومية.





وقال عضو مجلس الشيوخ ان الحكومة والمجلس النيابي قاموا بأدوارهم التشريعية و الرقابية خلال المرحلة السابقة بما يحقق الصالح العام مضيفا النواب هم من يطالبون بما يحقق صالح الشعب و ليس الاعداء.





وأكد عضو مجلس الشيوخ انه من خلال عضويته بمجلس الشيوخ يطالب بمزيد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج مضيفا " المشروعات ذات العمالة الكثيفة تحقق الصالح العام و تنهي البطالة و توفر مزيد من فرص العمل.





وشدد عضو مجلس الشيوخ. علي ضرورة الاهتمام بالشباب من خلال الندوات و اللقاءات التى تشرح الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال المرحلة السابقة.





وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بملف الزراعة وكذلك الصناعات التي تقوم على الزراعة كما شدد على ضرورة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية لان ذلك يتنافى مع فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأراضي الزراعية.





وأكد النائب محمود ابو سديرة عضو مجلس الشيوخ على أهمية رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بقضايا مصر الخارجية و الداخلية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية و للمواطن المصري.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة نثق في ادارة الدولة المصرية لكافة الملفات و لا نلتفت للحروب التي يديرها المغرضين عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي.





وأكد عضو مجلس الشيوخ على اهمية متابعة المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية على المستوى المحلي و حث الحكومة على استكمال مشروعات البنية الأساسية في الصعيد خاصة محافظة سوهاج مثل مشروعات الشرب و الصرف الصحي و الغاز و الكهرباء .





كما قال د إيهاب وهبة لبيب عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية ماضية في طريق النمو و التنمية و البناء و لن تلتفت الى من يحاولون عرقلة مسيرتها الوطنية





و قال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة " هذه العناصر المغرضة التي تسعى لأهداف خبيثة ليس لها اي قوة على ارض و تحولت الى مجرد ابواق اعلامية تبث من الخارج او ادوات على السوشيال ميديا عبر اللجان الاليكترونية





و لفت عضو مجلس الشيوخ الى ان الانجازات التى قامت بها الدولة في شكل مشروعات قومية واضحة للجميع مضيفا " الانجازات تتحدث عن نفسها على ارض الواقع و الجميع يلمس ذلك





قالت د سلوى ابراهيم الحداد عضو مجلس الشيوخ ان الدولة المصرية و شعبها يقفان حائط امام المؤمرات التي يديرها اعداء الوطن بالخارج صد الدولة المصرية





و قالت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة الدعوة للتخريب فشلت و ستفشل و لن تجد صدى لدى الشعب او الجمهور بفضل الانجازات الكثيرة التي تمت خلال المرحلة السابقة





و قالت عضو مجلس الشيوخ ان الوعي هو السلاح الاهم في مواجهة التحركات التحريضية و التخريبية مضيفة " لابد من استمرار التحركات الرامية للتوعية عبر وسائل الاعلام المختلفة وغيرها من الوسائل التنويرية التي تشرح الانجاز و المخططات الاجرامية لهذه العناصر





و شددت عضو مجلس الشيوخ على اهمية التوعية بالمشروعات القومية الكبري و شرح اهميتها الان عبر الوسائل المختلفة و وكذلك شرح عوائدها بالنسبة للاجيال القادمة

و شددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مكافحة الامية و الاهتمام بعنصري التعليم و الصحة بقولها لابد من وضع خطة واضحة للقضاء على الامية





الجدير بالذكر ان المادة 115 من الدستور نصت على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.



