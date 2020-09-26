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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة "الدرينى" وآخرين فى التخطيط لجرائم إرهابية بكرداسة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد عبدالله

تنظر محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة هشام الدرينى، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وذلك على خلفية اتهامهم بالإعداد والتجهيز لارتكاب جرائم إرهابية بمنطقة كرداسة.

ونسبت النيابة العامة في القضية- رقم 679 لسنة 2016- للمتهم هشام السيد ربيع الدريني أنه في يوم 12 يناير الماضي تم الإعداد والتجهيز لارتكاب جريمة إرهابية والترويج بالفعل والقول لأفكار متطرفة تهدف لهدم مؤسسات الدولة والنيل من قياداتها والتظاهر بدون ترخيص بمنطقة كرداسة، والإنضمام لجماعة إرهابية. 

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائي الغرضش منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

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