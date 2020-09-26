أخبار السوشيال ميديا| ليلى علوي تتألق بإطلالة شبابية.. سمية الخشاب تستعرض أنوثتها.. وسوار النجار تخطف أنظار متابعيها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها.

















شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة صيفية جريئة أثناء قضاء العطلة، ترتدي بالمايوة البكيني علي البحر وتركت شعرها الاسود منسدلا ومبللا، نالت إعجاب متابعيها.

















نشر المصور الفوتوغرافي خالد فضة، أحدث جلسة تصوير خضعت لها الفنانة ليلي علوي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”.









وظهرت ليلي علوي في الصور بإطلالة شبابية مميزة، نالت العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

















نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإطلالة جذابة.









وظهرت شيرين رضا، يفستان أنيق وبسيط باللون الذهبي الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.





















حرص الفنان أحمد السقا، على إحياء ذكرى رحيل والده الراحل المخرج صلاح السقا وذلك عبر حسابه على"إنستجرام".









ونشر أحمد السقا، صورته مع والده، وأخرى مع أولاده وعلق قائلا: "كل اب لازم يعرف ان ابنه هيتعلم من افعاله مَش من كلامه. النهارده الذكرى العاشرة لابويا الله يرحمه.....اسالكم الفاتحه..... الله يرحمك يا ابوية و يا رب اعلم اولادي زي ما انت علمتني ❤️".

















نشرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، صورا لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وظهرت "نصر" اثناء افتتاح مسجد المسك بالتجمع الخامس وهي مرتدية الحجاب وتقرأ القران، ونالت إعجاب متابعيها.

















شارك محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر محمد صلاح داخل منزله بإطلالة كاجوال وعلق قائلًا "كونك أبا متفهما ، ونالت الصور إعجاب متابعيه.





















شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من احدث جلسة تصوير.









وخطفت سمية الخشاب الأنظار فى الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان كت من الحرير باللون الاحمر، يتوسطه حزام من نفس لون الفستان حول خصرها، وانتعلت حذاء باللون الأسود.

















شاركت الفنانة سوار النجار، جمهورها صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









وظهرت سوار النجار، بإطلالة أنيقة ترتدي سترة كت أنيقة باللون الأسود، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة "احب نفسي".







