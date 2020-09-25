AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. شيرين رضا تتألق بإطلالة أنيقة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:41 م
شيرين رضا
شيرين رضا
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" بإطلالة جذابة.


وظهرت شيرين رضا، يفستان أنيق وبسيط باللون الذهبي الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين رضا فى الماكياج على اللون الأسود للعيون والرموش، كما وضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمالها.


كما اختارت تسريحة مميزة للشعر تبرز جمالها، بطريقة تتناسب مع ظهورها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.


وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر. 

شاهد.. شيرين رضا تتألق بإطلالة أنيقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان بطيخي .. لارا اسكندر بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير

بإطلالة محتشمة.. مايا دياب بصورة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ فستان قصير.. دينا الراقصة تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ توب مكشوف.. أنابيلا هلال بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.. شاهد

بشعر قصير.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته.. تعرف على اسم نجاح الموجي الحقيقي

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

منال سلامة: واجهت شيخا قال لابني «الفنانين هيدخلوا النار».. فيديو

تقسيمة قوية في المران الأخير للأهلي استعدادًا لمواجهة طنطا

بإطلالة رومانسية.. محمد فضل يشارك متابعيه صورة مع زوجته

أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر

AdvertisementS

استجابة لمطالب الأهالي| تدخل عاجل من النائب محمد أبو العينين لحل مشاكل شارع المحطة بالجيزة

مطرانية الجيزة تنفي خروج تظاهرات من أي كنيسة

الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص حاولوا إثارة الشغب في الأقصر بالمولوتوف

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

تعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة