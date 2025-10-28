قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية

حمار
حمار
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أنه ورغم أهمية الحمير الكبيرة كوسيلة للنقل ودورها الرائع في الحفاظ علي التوازن البيئي إلا أن بعض الخبراء والباحثين أكدوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية.

ولفت خلال بيان له ، أن بعض الباحثين الإسبان أكدوا أن قضاء بعض الوقت مع الحمير يبعث السرور ويزيد الطمأنينة.

وأضاف ابوصدام أن بعض الأطباء والممرضين الإسبان أثناء أزمة كورونا كانوا يذهبون لغابة جنوب غرب إسبانيا لتخفيف التوتر والشعور بالراحة النفسية بقضاء وقت مع الحمير في إجراء تبنته منظمة تسمي منظمة (الحمار السعيد).

وأشار ابوصدام أن الحمار حيوان مسالم يتميز بالذكاء والصبر والولاء والتحمل ويستخدم في النقل والزراعة وجر العربات والآلات وهو من فصيلة الخيول جلده سميك وله اذنان طويلتان وارتبط دوما بالفلاح وضربت به الكثير من الأمثال مثل مكار زي الحمار  راح الحمار يطلب قرنين فعاد مصلوب الأذنين.

وأكد عبدالرحمن أن عدد البشر يزيد عن 8 مليارات نسمة يزيدون كل يوم أما  عدد الحمير في العالم نحو 44 مليون حمار يقل كل يوم  بسبب لجوء المزارعين لاستخدام الالات والمعدات الحديثه والاستغناء عن الحمير بالتدريج مما ادي لتدني اسعارها بالمقارنة بالحيوانات الاخري مما جعلها قليلة العائد الاقتصادي مما دفع  فقراء الدول النامية لذبح الحمير لبيع جلودها  لبعض الدول التي تستخرج من جلود الحمير  عقاقير طبية باهظة الثمن.

الفلاحين الحمير قضاء وقت فوائد علاجيه

