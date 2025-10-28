قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد حلاقة شعرها.. ميس حمدان تكشف لـ صدي البلد سبب اللوك الجديد

الفنانة ميس حمدان
الفنانة ميس حمدان
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ميس حمدان ، في تصريحات  لموقع صدى البلد ، عن السبب وراء اللوك الجديد الذي ظهرت به مؤخرًا ، بعد أن قامت بحلاقة شعرها، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بالاكتئاب أو بالوقوع في الحب كما ظن البعض.

وقالت ميس: "أنا مش عندي اكتئاب ولا في حالة حب، كل الموضوع إني كنت عايزة أعمل حاجة جديدة، وبقالي فترة بفكر في نيو لوك، فعملت كده وحسيت إني مبسوطة جدًا."

وأضافت الفنانة ، أنها تحب التغيير والتجديد باستمرار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت تعبيرًا عن رغبتها في خوض تجربة مختلفة والابتعاد عن النمط التقليدي.

يذكر أن لفتت الفنانة ميس حمدان، الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة خلال ظهورها على السجادة الحمراء ، حيث اختارت فستانًا غير تقليدي من خامة الجلد اللامع باللون النبيتي الداكن، ما منحها حضوراً قوياً ولافتًا.

وتميز الفستان بتصميمه الجريء وانسداله الأنيق، وبرز بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع لمسة عصرية أضافت جرأة للأجواء الفنية المعتادة على الريد كاربت.

واعتمدت ميس تسريحة شعر بسيطة منسدلة على الكتفين، مع مكياج ناعم بألوان ترابية وشفاه نيود، لتوازن بين الإطلالة اللافتة والتفاصيل الهادئة.
ولم تخفِ ميس حمدان ثقتها بإطلالتها، إذ ظهرت أمام الكاميرات بابتسامة واثقة، وتفاعل كبير من الجمهور والمصورين، خاصة مع اختيارها لمجوهرات لافتة أبرزت أناقة اللوك بالكامل.

الإطلالة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بقدرتها على الجمع بين الجرأة والأناقة، فيما اعتبر البعض ظهورها من أبرز لحظات المهرجان في يومه الخامس.

ميس حمدان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد