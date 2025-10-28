بعد حلاقة شعرها.. ميس حمدان تكشف لـ صدي البلد سبب اللوك الجديد

كشفت الفنانة ميس حمدان ، في تصريحات لموقع صدى البلد ، عن السبب وراء اللوك الجديد الذي ظهرت به مؤخرًا ، بعد أن قامت بحلاقة شعرها، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بالاكتئاب أو بالوقوع في الحب كما ظن البعض.

وقالت ميس: "أنا مش عندي اكتئاب ولا في حالة حب، كل الموضوع إني كنت عايزة أعمل حاجة جديدة، وبقالي فترة بفكر في نيو لوك، فعملت كده وحسيت إني مبسوطة جدًا."

وأضافت الفنانة ، أنها تحب التغيير والتجديد باستمرار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت تعبيرًا عن رغبتها في خوض تجربة مختلفة والابتعاد عن النمط التقليدي.

يذكر أن لفتت الفنانة ميس حمدان، الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة خلال ظهورها على السجادة الحمراء ، حيث اختارت فستانًا غير تقليدي من خامة الجلد اللامع باللون النبيتي الداكن، ما منحها حضوراً قوياً ولافتًا.

وتميز الفستان بتصميمه الجريء وانسداله الأنيق، وبرز بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع لمسة عصرية أضافت جرأة للأجواء الفنية المعتادة على الريد كاربت.

واعتمدت ميس تسريحة شعر بسيطة منسدلة على الكتفين، مع مكياج ناعم بألوان ترابية وشفاه نيود، لتوازن بين الإطلالة اللافتة والتفاصيل الهادئة.

ولم تخفِ ميس حمدان ثقتها بإطلالتها، إذ ظهرت أمام الكاميرات بابتسامة واثقة، وتفاعل كبير من الجمهور والمصورين، خاصة مع اختيارها لمجوهرات لافتة أبرزت أناقة اللوك بالكامل.

الإطلالة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بقدرتها على الجمع بين الجرأة والأناقة، فيما اعتبر البعض ظهورها من أبرز لحظات المهرجان في يومه الخامس.