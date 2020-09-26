وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

وأضاف الباز، نحن أمام معركة وجودية، ومصر لن تتحمل وجودنا ووجود الإخوان، كما دعى "الباز"، الدولة، للتصدي والتعامل مع أي محاولات شغب تحدث.

عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو للمقاول الهارب محمد علي وهو يسب المصريين وينعتهم بالجبناء.وقال محمد علي خلال الفيديو: "لكل مصري قاعد في البيت، أنت مش جدع وراجل.. ونادى أيضا بنزول المصريين ووصفهم بالبقر".وأوضح الباز، خلال برنامج "آخر النهار" المخذاع على قناة "النهار"، مصير كل الهاربين والإخوان؛ السجن، أو مستشفى المجانين، معقبا: "هما دايما بيحلموا إن البلد هترجع ليهم، وعشان كدا بيتجننوا".كما عرض الباز فيديو آخر للإخواني صبري شهوان، وهو يسب المصريين بأبشع الألفاظ، وذلك لعدم انصياعهم وراء الدعوات المغرضة بالنزول والتظاهر.