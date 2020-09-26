اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

هل يمكن أن يؤثر جمال المدرب على أداء اللاعبين، خاصة إذا كان المدرب "امرأة"، ليس هذا وحسب؛ بل إنها "أكثر الرياضيين جاذبية في العالم".





تولت طالبة أولمبية تدعى «أليتسا شميدت» تدريب الفريق الألماني «دورتموند» كمدربة للياقة البدنية؛ مما أثار موجة سخرية بين مستخدمي مواقع التواصل، قائلين إن لاعبي الفريق لن يغادروا الملعب.





ونالت أليتسا- البالغة من العمر 21 عامًا- لقب "أكثر الرياضيين جاذبية وإثارة على مستوى العالم"، حيث تخصصت في الجري لمسافات متوسطة .





أعجبت أليتسا بمستوى الناشئين وظهرت لأول مرة عندما حصلت على الميدالية الفضية في 400 x 4 في بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 20 سنة 2017.





وواصلت شميدت نجاحها حتى العام الماضي؛ من خلال مساعدة الرباعية الوطنية في الحصول على برونزية بطولة أوروبا تحت 23 سنة في تتابع 400 x4.





وأدى مظهر الجميلة الشقراء؛ لحصولها على لقب "أكثر رياضية جاذبية في العالم" من قبل المجلة الأسترالية "Busted Coverage".





وتمت دعوة شميدت إلى مجمع التدريب بالنادي حيث أعطت النجوم تمرينًا خاصًا بها، لتنال شميدت ماتس هوملز البالغة من العمر 31 عامًا سباق 400 متر حيث تركت قلب الدفاع للموت.



