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رياضة

محمد فضل يكشف حقيقة وجود أزمة بين محمد صلاح واللجنة الخماسية.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف محمد فضل عضو اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة، عن حقيقة وجود أزمة بين محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول، مع اللجنة خلال الفترة الحالية.

وأكد محمد فضل في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن محمد صلاح نجم كبير وقيمة عالمية، لافتا إلى أن طلباته خلال وجود المجلس السابق؛ كانت منطقيه وسهله التنفيذ.

وأضاف أن توفير خصوصيه للمنتخب الاول خلال اي من معسكراته؛ امر ضروري، ويجب تنفيذه، مشيرا إلى ان علاقه صلاح حاليا باللجنه الخماسية جيده، وسيتواجد صلاح مع المنتخب في اول تجمع مقبل.

وأشار إلى ان اللجنه الخماسية تعد لـ تكريم محمد صلاح في اقرب وقت ممكن؛ لما يحققه من انجازات ونجاحات .

اما عن هجوم بعض اعضاء المجلس السابق على اللجنه الخماسية؛ فأكد أن الانتقاد من حق أي شخص، ولكن اللجنة تحرص على عدم الرد سوى بالانجازات والافعال.
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