في أول حوار لـ سواريز بقميص أتليتكو: تحفزت للعب بأحد كبار إسبانيا.. وسيميوني يعرف كيف يتحدث إلي

قال لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد إن ما حفزه على الانضمام إلى ناديه الجديد؛ كان قيمته في إسبانيا، وقتاله الدائم ليكون في المقدمة والحافز الكبير، كما أشار إلى حديثه مع دييجو سيميوني مدرب الفريق.





وصرح سواريز لموقع ناديه: "حافز القدوم إلى أحد كبار إسبانيا ساعدني على اتخاذ هذا القرار، وأتليتكو أحد كبار إسبانيا، لديه لاعبين عظماء ودائما ما يقاتل ليكون في المقدمة".





وأضاف "كما أن جمهور أتليتكو يخلق حافزا كبيرا، والرغبة الكبيرة التي تتملك المشجعين، هذا حافز إضافي. تتلقى التحفيز من الخارج حتى تقاتل بكثير من الحدة والقوة، بالإضافة إلى الحديث مع المدرب ومع مسؤولي أتليتكو".



