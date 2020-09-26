شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة عنيفة، بين زوجين، يعتديان على موظفين في ملعب جولف بولاية أوهايو الأمريكية .

وقع الحادث قبل عندما رفض الزوج دفع الفاتورة، فأخبرته الموظفة بأنها سيستدعي المدير ويجبرهما على مغادرة المكان نتيجة لسلوكهما، بينما طلب موظف آخر من الزوجين التزام الهدوء.

اقرأ المزيد:

شاهد.. لحظة إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء | فيديو





وفجأة هاجمت الزوجة- وتدعى «ديكوتا»-، الموظفة، ووجهت للمرأة عدة لكمات في وجهها، بينما بدأ الزوج «أنطوان» بضرب كل من العمال عدة مرات، قبل هروب الزوجين، وفقًا للشرطة.

ويظهر أنطوان في الفيديو وهو يقاتل بوحشية ويلكم الموظفات قبل التقاط ما يبدو أنه نقود كانت على الأرض ثم يركض للهروب.

وفي النهاية استطاعت الشرطة تقييد الزوجين بينما استمرت ديكوتا بـ لكم أحد العمال في الرأس عدة مرات قبل وصول الشرطة.

وقالت الشرطة إن الضحيتين كانا مصابين بجروح خطيرة، بما في ذلك عيون متورمة وكسر في الأسنان، وفقا لشبكة فوكس.