بـ إطلالة بيضاء ناعمة.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت المذيعة رضوي الشربيني متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.





بطريقة انسيابية تبرز من جمال إطلالتها. وظهرت رضوى الشربينى بإطلالة ناعمة باللون الأبيض، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها





وجاءت تعليقات متابعيها ما بين " قمر يا رضوى .. تجنني في الابيض.. اللون تحفة عليكي".





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واعتادت رضوى الشربينى على الظهور بملابسها التى تقدم بها الحلقة، قبل عرضها؛ لتأخذ رأى الجمهور.





يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.





وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.





وكانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".





وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".





وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا.