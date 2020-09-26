مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

لو مسافر بالقطار؛ نعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت الموافق26/ 9/2020.





توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من وإلى القاهرة.





وأعلنت وزارة النقل، قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري .





وفيما يلى نستعرض لك مواعيد القطارات اليوم :









مواعيد قطارات الصعيد اسوان القاهرة والعكس









قطار رقم 983 مكيف – موعد القيام من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.





قطار رقم 935 VIP- ميعاد التحرك الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.





قطار رقم 777 مميز – موعد قيام القطار من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.





قطا رقم 81 مميز- موعد تحرك القطار في الساعة 9:30 من أسيوط ويصل القاهرة 1:50.





قطار رقم 934 vip – ميعاد القيام من الإسكندرية الساعة 22:00.





القطار يصل القاهرة الساعة 12:45، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا.





قطار رقم 158 مميز – موعده تحرك في بداية الرحلة من الإسكندرية الساعة 7:15.





القطار يستهل رحلته من الساعة 10:20، حتى يصل الأقصر الساعة 22:25.





قطار رقم 164 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 15:15.





ويبدأ تحركه من القاهرة حتى يصل محطته النهائية في إلى أسوان الساعة 7:5.





قطار رقم 163 مميز- ميعاد تحرك القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنتهي في القاهرة الساعة 3:35.





قطار رقم 2007 VIP- موعد انطلاق القطار من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.





قطار رقم 2015 VIP- ميعاد القيام المحدد الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.





قطار رقم 977 VIP- موعد قيام القطار من من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.





مواعيد قطارات إسكندرية





قطار رقم 18-موعد القيام من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15.





قطار 1108-موعد رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.





قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.





قطار رقم 588- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.





قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15.





قطار رقم 24- موعد القيام من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 18.40.





جدول القطارات المميزة





قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.





قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.





قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.





قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.





قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.





قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.





قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.





قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.





قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.





قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.





قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.



