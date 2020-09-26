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فن

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
الفنانة الشابة أميرة
الفنانة الشابة أميرة شرابي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة أميرة شرابي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، شاركت فيها في تحدي صورة الطفولة، إذ أقتسمت الصورة نصفين، وظهرت في النصف الأول وهي طفلة، والنصف الثاني وهي ترتدي الحجاب، لأول مرة لها. 

ونشرت الفنانة أميرة شرابي، صورة أخرى لها عبر خاصية القصص (ستوري) عبر حساب انستجرام، ظهرت فيها بـ الحجاب أيضًا، وكتبت عليها: «اللهم الثبات»، لتؤكد بها قرار إرتداء الحجاب رسميًا، وليس مجرد الظهور به فقط. 

وقامت أميرة شرابي، بحذف كل صورها عبر انستجرام، التي ظهرت فيها مسبقًا دون حجاب، لتثير جدل متابعيها، في الوقت الذي لم تعلن فيه رسميًا إن كانت ستعتزل الفن، أم ستداوم على العمل فيه بالمشاركة في أدوار تتناسب مع حجابها. 

أميرة شرابي هي ممثلة جزائرية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم "الأكاديمية"، الذي لفت الأنظار إلى موهبتها؛ لتقوم بعدها ببطولة فيلم "تسعة"، من إخراج إيهاب راضي، كما شاركت في مسلسل "العملية ميسي" للفنان أحمد حلمي، ومسلسل "اختيار اجباري"، وأخيرًا مسلسل "أرض جو" أمام النجمة غادة عبدالرازق .

وكان أخر الأعمال التي شاركت فيها أميرة شرابي، الفنية في مصر هو مشاركتها في مسلسل «بحر» للفنان ماجد المصري، الذي تم إنتاجه العام الماضي 2019، ولعبت فيه دور راقصة تدعى شوق. 

وشارك فى بطولة مسلسل «بحر» مع ماجد المصري، كل من الفنان محمد دياب والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة.

كما شاركت، أميرة شرابي، هذا العام في مسلسل «ليالينا 80» الذي شارك في بطولته كلًا من: غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، صابرين، سناء شافع، ميدو عادل ، هبة عبدالغني ، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.  

الفنانة الشابة أميرة شرابي الفنانة الشابة أميرة شرابي
الفنانة الشابة أميرة شرابي الفنانة الشابة أميرة شرابي
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