إنشاء جديد وتطوير كلي وجزئي.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح 30 مدرسة بتكلفة 220 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح 30 مدرسة، خلال المرحلة المقبلة، منهم 20 إنشاء جديدا، و10 تطورات كلية وجزئية بتكلفة 220 مليون جنيه، تضم 390 فصلًا، لتقليل كثافة الفصول، والقضاء على الفترة المسائية.





وقال محافظ كفر الشيخ ، إن قطاع التعليم يشهد تطويرًا كبيرًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف وزير التربية والتعليم، وتحول من التعليم الورقي للتعليم التكنولوجي المميكن.





وأوضح المحافظ أن التعليم التكنولوجي المميكن يتيح للطالب الدخول على مجالات متعددة من مجالات المعرفة، ويستخدم تلك المعارف التي يطلع عليها في الإجازة الصيفية.





وكان محافظ كفر الشيخ، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، قد افتتحا منذ يومين مدرسة المنشأة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 15 فصلًا جديدًا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، وإنشاء 18 فصلًا جديدًا، بتكلفة 8 ملايين جنيه.





وتضمنت الافتتاحات، مدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصلًا جديدًا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه، ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 22 فصلًا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.





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