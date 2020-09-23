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بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح 5 مدارس جديدة في كفر الشيخ .. المحافظ: نستهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول .. شاهد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:49 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
- افتتاح مدارس جديدة في 5 قرى بدسوق وقلين وكفر الشيخ
- المدارس الجديدة تضم 75 فصلًا
- محافظ كفر الشيخ: افتتاح مدرسة جديدة في سخا


شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اليوم، افتتاح  5 مدارس، وتضم 75 فصلًا في قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق و كفر الشيخ التعليمية؛ لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونًا و250 ألف جنيه.


جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبدالكريم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس علي صلاح ، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندسة عايدة ماضي ، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس يوسف بسيوني ، مدير إدارة قلين التعليمية ، والدكتور السعيد  طنطاوي، مدير إدارة دسوق التعليمية، والمهندس حمودة نعمان، نائب مدير الفرع بالمحافظة ، والمهندس وفائي الشناوي ، مدير المشروعات بفرع الهيئة بكفر الشيخ.

 
وقال محافظ كفر الشيخ ، سيتم افتتاح 30 مدرسة، منهم 20  إنشاء جديد، و10 تطوير كلي وجزئي بتكلفة 220 مليون جنيه ، تضم 390 فصلًا ، لتقليل كثافة الفصول، والقضاء على الفترة المسائية.


وأشار المحافظ إلى أن التعليم يشهد تطويرًا كبيرًا  بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وإشراف وزير التربية والتعليم، وتحول من التعليم الورقي للتعليم التكنولوجي المميكن الذي يتيح  للطالب الدخول على مجالات متعددة من مجالات المعرفة ، ويستخدم تلك المعارف  التي يطلع عليها في الإجازة الصيفية.

 
وأضاف محافظ كفر الشيخ ،كما سيتم افتتاح فصلين للتعدين لتخريج دفعات للعمل في مصانع مشروع الرمال السوداء ،مؤكدًا أنه عاين قطعة أرض بحي سخا التابع لمدينة كفرالشيخ، وسيتم إقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، تخدم أطفال وتلاميذ حي سخا على مساحة 2000م2، للقضاء على الفترة المسائية هناك وتقليل الكثافة، وذلك يأتي استمرارًا لسياسة المحافظة، للقضاء على الكثافات والفترات المتعددة بالمدارس، وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفر الشيخ، وتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.


وكان محافظ كفر الشيخ ، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، قد افتتحا اليوم، مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية ،التابعة لإدارة قلين التعليمية ، وتتكون من 15 فصلًا جديدًا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصلًا جديدًا، بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وتضمنت الافتتاحات، مدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصلًا جديدًا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه، ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 22 فصلًا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية ، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.



بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح 5 مدارس جديدة في كفر الشيخ .. المحافظ: نستهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول .. شاهد
بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح 5 مدارس جديدة في كفر الشيخ .. المحافظ: نستهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول .. شاهد
بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح 5 مدارس جديدة في كفر الشيخ .. المحافظ: نستهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول .. شاهد
بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح 5 مدارس جديدة في كفر الشيخ .. المحافظ: نستهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول .. شاهد
بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح 5 مدارس جديدة في كفر الشيخ .. المحافظ: نستهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول .. شاهد
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