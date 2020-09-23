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محافظات

بالصور.. محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدرستين بقلين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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افتتح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، مدرستين ضمن افتتاح 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلًا ب 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق و كفر الشيخ التعليمية، ،لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليون و250 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ ، والدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام، وعلى صلاح، رئيس مركز ومدينة قلين والمهندس حمودة نعمان ، نائب مدير الفرع بالمحافظة ، والمهندس وفائي الشناوي ، مدير المشروعات بفرع الهيئة بكفر الشيخ.


وتشمل الافتتاحات مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية ،التابعة لإدارة قلين التعليمية ، وتتكون من 15 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه, كما تضم المدرسة معامل علوم ومتطورة ومكتبة وحاسب آلي، وحجرة شبكات، وحجرة طبيب، ومخزن، وحجرات مجالات، وحجرات معلمين واجتماعيات، لتضم 614 طالبا، كانوا يدرسون بفترة مسائية بالمدرسة الاعدادية، 

كما افتتح المحافظ ورئيس الهيئة، مدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصلا جديدا، بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وأشاد المحافظ أعمال التشجير بالمدرسة والحديقة، اضافة للموقع المخصص لألعاب الأطفال.
بالصور.. محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدرستين بقلين
بالصور.. محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدرستين بقلين
بالصور.. محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدرستين بقلين
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