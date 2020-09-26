ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم؟

فوائد العسل قبل النوم وعلى الريق كثيرة لذلك ينصح الأطباء والخبراء بتناول العسل قبل النوم وعلى الريق فهو علاج طبيعي لمشاكل الهضم وغيرهم من المشاكل الصحية.





ووفقا لموقع webmd ، ينصح الأطباء بتناول العسل قبل النوم لأنه مهدئ طبيعي وبه مواد تساعد على النوم براحة، بالاضافة إلى فوائده الصحية عند تناوله على الريق.









- يساعد علي خفض ضغط الدم





نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن إبقائه معتدلًا ومستقرًا يعد إجراءً جيدًا لتجنب مضاعفات القلب، ويحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة ثبت أنها تقلل ضغط الدم ، مما يجعل ملعقة من العسل ليلًا وسيلة جيدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.





- يخفض الدهون الثلاثية





- ‏الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم.

- ‏ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية يعني خطر الاصابة بأمراض القلب والسكري، ويرتبط العسل بتقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.









- يعزز نظام المناعه لديك





العسل غني في المواد المضادة للاكسدة و مضاد للجراثيم وكلاء التي تساعد على تقوية جهاز المناعة،

ويجعلك أقوى في محاربة الالتهابات التي تسببها الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات، والعديد من الفيروسات، بالإضافة إلى استهلاكه كل ليلة لرفع دفاعاتك الطبيعية ، يمكن أيضًا تطبيقه على الجروح للسماح لتلك الأصول المضادة للبكتيريا بالعمل لصالحك.









- يبدأ جسمك في حرق الدهون بشكل أسرع



