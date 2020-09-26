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رياضة

ريال مدريد يبحث عن أولى انتصاراته في الليجا أمام بيتيس.. الليلة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد بطل الليجا في مواجهة اليوم، عن تحقيق الانتصار الأول له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تعادل 0-0 في الجولة الماضية مع ريال سوسيداد.

وتحوم الشكوك حول مشاركى الثلاثي إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز، بسبب عدم جاهزيتهم ولم يتدربوا سوى مرات قليلة، حسبما قال الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أمس، الجمعة.

في المقابل، شدد التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، على أهمية مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أن فريقه يمتلك عقلية الفوز والطموح، ولذا ينتظر أن يكون بيتيس منافسًا جيدًا لأي فريق يلعب أمامه.

وكان ريال بيتيس نجح في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع غرناطة المتصدر، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز العاشر دون رصيد من النقاط.
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