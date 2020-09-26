ريال مدريد يبحث عن أولى انتصاراته في الليجا أمام بيتيس.. الليلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.





ويبحث ريال مدريد بطل الليجا في مواجهة اليوم، عن تحقيق الانتصار الأول له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تعادل 0-0 في الجولة الماضية مع ريال سوسيداد.





وتحوم الشكوك حول مشاركى الثلاثي إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز، بسبب عدم جاهزيتهم و لم يتدربوا سوى مرات قليلة، حسبما قال الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أمس، الجمعة.





في المقابل، شدد التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، على أهمية مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أن فريقه يمتلك عقلية الفوز والطموح، ولذا ينتظر أن يكون بيتيس منافسًا جيدًا لأي فريق يلعب أمامه.



