AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. صراع الصدارة يشعل مواجهة بوروسيا دورتموند وأجسبورج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
هالاند نجم بوروسيا
هالاند نجم بوروسيا دورتموند
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره أوجسبورج، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر بتحقيق الفوز في لقاء الليلة من أجل الارتقاء إلى صدارة البوندسليجا مؤقتا.

في المقابل يطمح أوجسبورج هو الآخر في مواصلة انطلاقته الجيدة، بخطف الثلاث نقاط من أسود الفيستيفال، والصعود إلى الصدارة.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، عن أوجسبورج صاحب المركز الرابع.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، باير ليفركوزن مع لايبزيج، بيليفيلد مع كولن، بوروسيا مونشنجلادباخ مع يونيون برلين، ماينز شتوتجارت، شالكه مع فيردر بريمن.

يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت مؤخرا عن حضور الجماهير لمباريات مسابقة الدوري الألماني، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. الاتحاد الألماني يعلن جدول مباريات الموسم الجديد من البوندسليجا

ترشيحاتنا

الكلاب والكشف عن فيروس كورونا.. طريقة جديدة سريعة

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

أشرف سنجر: غيرة واضحة داخل نفوس الجماعة الإرهابية من إنجازات الرئيس السيسي

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

حيل عجيبة لتنظيف بقع السجاد في وقت قياسي

AdvertisementS

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

حلمي طولان يعلق على أنباء رحيل فايلر.. وموقف الأهلي من محمد شريف

محمد بسيوني حاوي.. اتحاد كلباء الإماراتي: الزمالك فضله عليا.. أحلم بالاحتراف في أوروبا.. ولم أغلق باب العودة إلى مصر.. حوار

أخبار الرياضة.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب.. والزمالك يكثف مفاوضاته لضم رجب بكار.. فيديو

سيراميكا كليوباترا في مواجهة صعبة أمام منتخب السويس بدوري القسم الثاني

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر وعلي معلول.. وموقف النادي من رجب بكار

محمد فضل يوضح خلافه مع مرتضى منصور وأزمة صلاح وعلاقته بالأهلي وموقفه من الانتخابات

فلوس شراء اللاعبين مصدرها إيه؟.. محمد فضل يتحدث عن تراخيص الأندية واستضافة دوري الأبطال والكونفيدرالية

فرج عامر: حسام حسن تلقى عرضين جديدين من الدوري الإسباني.. ونمتلك بديله في قطاع الناشئين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور