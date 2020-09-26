كيف نجحت التعليم في إدارة العام الدراسي الماضي بدون خسائر رغم أزمة كورونا؟ .. وزير التعليم يجيب

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل ما أنجزته وزارة التربية والتعليم للمرور بالعام الدراسي الماضي 2019/2020 المعروف بـ "عام كورونا" إلى بر الامان بنجاح دون إرباك العملية التعليمية لطلاب مصر.





حيث قال وزير التربية والتعليم ، إنه بالنسبة للتلاميذ من رياض الاطفال حتتى الصف الثاني الابتدائي ، تم تقييم الطلاب من قبل المدرسين بناءا على المنهج متعدد التخصصات.









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وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، فقد تم تقييم الطلاب عن طريق مشروع بحثي متعدد التخصصات ، لافتا الى انه تم تقييم اكثر من 19 مليون مشروع بحثي مقدم من الطلاب.





وأكد وزير التربية والتعليم أنه قبل تقييم هؤلاء التلاميذ تم اتاحة وسائل تعليمية مساعدة لهم تمثلت في المنصة الالكترونية التي تقدم محتوى تفاعلي مربوط بالمناهج لجميع المواد الدراسية ، والقنوات التعليمية كوسيلة مسعدة لمن لا يستطيع الوصول غلى الوسائل الاخرى عبر الانترنت ، ومنصة ادمودو .





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للصفين الاول والثاني الثانوي ، فقد تم امتحان وتقييم 1.2 مليون طالب إلكترونية من المنزل ، مشيرًا إلى أنه تم تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكترونيا لضمان دقة التقييم.





ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تقييم طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي كان تقييما مفصلا عن طريق كارت تفاصيل الاداء لتحديد مستوى الفهم والتحصيل في كل موضوع في كل مادة ، مؤكدا أنه الطلاب كان متاحا لهم الوصول إلى ادوات التعلم (منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ومنصة ادارة التعلم ) عبر جهاز التابلت.





وفيما يخص طلاب الثانوية العامة 2020 ، قال وزير التربية والتعليم : لقد تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب واتخاذ كل التدابير الاحترازية لتأمين هذه الامتحانات ، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وتعقيم 2216 لجنة سير و56591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.







