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باحث سياسي: الإخوان تتبنى أفكار التضليل الإعلامي تحت شعار اكدب الكدبة وصدقها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
عمرو فاروق، الباحث
عمرو فاروق، الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية
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شيرين عادل
قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف إثارة الفوضى وتعيش حالة من الوهم فى الوقت الحالي.

وأضاف فاروق،خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر،أن جماعة الإخوان الإرهابية تصنع حالة من الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتصدر صورة وهمية كاذبة بأن الشوارع مليئة بالمظاهرات .  

وأشار الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية إلى أن الجماعات الإرهابية تتبنى دائمأ أفكار التضليل الإعلامى رافعين شعار " اكدب الكدبة وصدقها "  ، لافتأ إلى أنهم يحاولون بكافة السبل تحقيق أفكارهم المضللة التخريبية والكاذبة  عبر منصات التواصل الاجتماعى فقط . 

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية استخدمت لقطات المظاهرات فى عام 2013 ضد جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية وروجوا بالباطل أنها تحدث فى الوقت الحالى . 

وتابع عمرو فاروق،أن المصريون يدركون جيدأ زيف وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتهم المستميتة لدخول مصر فى نفق مظلم وحالة من الفوضى والخراب وهو ما تيقظ له المواطنين وأفشلوا كافة هذه الخطط الإجرامية للجماعة الإرهابية . 

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