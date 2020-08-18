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عمرو فاروق: تمويل الجماعات الإرهابية وسيلة قطر لتمديد نفوذها ببعض الدول.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، إن هناك دور تاريخي للدوحة فى دعم وتمويل الجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أن هناك عشرات الوثائق توثق دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وأضاف مدير مشروع “أطفال بلا مأوى”، فى مداخلة هاتفية ببرنامح " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن قطر توسع نفوذها ببعض الدول عن طريق تمويل جماعات إرهابية.


وتابع أن هناك علاقة تاريخية تجمع بين بين قطر ودعم الإرهاب بداية من 1987م، منوهًا أنه منذ سيطرة جماعة الإخوان على قطر وتحويل الهوية الخاصة بالنظام السياسي القطري إلى هوية إخوانية.


وأشار إلى أنه الجماعة الإرهابية عام 1990 قرت ترك التنظيم داخل قطر بهدف وجود توافق بينهم، والعمل على جمع الأموال وتمرير الأموال.

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