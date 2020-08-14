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توك شو

خالد عكاشة: قطر وتركيا مسخّرتان لخدمة تنظيم الإخوان في العالم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:20 م
اردوغان
اردوغان
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عادل نصار
شن العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا أن الرئيس التركي يسعى لهدم المنطقة لتحقيق أهدافه في الاستيلاء على ثرواتها النفطية.

وأضاف عكاشة، في حواره لبرنامج "الآن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن رجب طيب أردوغان وقيادته العسكرية انقلبوا على كل المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية، متابعا أن قطر وتركيا مُسخَّرتان لخدمة تنظيم جماعة الإخوان الارهابية في بعض الدول والعالم أيضا.

وأكمل العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن هناك مؤامرة من الدوحة وأنقرة في طرابلس، لافتا إلى أن قطر وتركيا تستهدفان الاستيلاء على الغاز الليبي عن طريق الارهاب والمرتزقة.

وفي السياق نفسه أشار العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، إلى أن انتهاكات اردوغان وراءها مصالح تركيا وأهداف قطر واطماع الارهابيين والتقوا في ليبيا.
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