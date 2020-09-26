شيخ عموم المقارئ المصرية: عضو المقرأة راتبه 180 جنيها بعد الزيادات وقارئ السورة 60 جنيها

قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، إن عضو المقرأة راتبه 180 جنيه بعد الزيادات وشيخ المقرأة وصل إلى 200 جنيه وهو بذلك مميز عن الأعضاء لأنه عالم في علم القراءات، مشيرا إلى أن قاريء السورة في المساجد الكبرى يتقاضى 60 جنيها.





وأوضح حشاد في تصريحات لـ صدى البلد" ، أن المقارئ المصرية تتبع ووزارة الأوقاف وبين الحين والحين تعلن الوزارة عن حاجتها لأعضاء أو شيوخ لهذه المقارئ، يتقدم من يتقدم ثم يعقد لهم اختبار على يد عباقرة القراء ومن يجتاز هذا الاختبار يصبح عضو مقرأة .





وأشار إلى أن مصطلح الإجازة تمنح للطالب بعد قراءة القرآن الكريم كاملا أمام من يجيز الطالب حتى يتبين مدى إتقانه ومعرفة إتقانه ومعرفة أحكامه ومن ثم يمكن منحه إجازة وبالتالى من الممكن له هو الآخر أن يجيز، لكن أود أن أشير فى هذا المقام إلى أن بعض الإجازات غير الصحيحة انتشرت هذه الأيام دون علم.



