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تعليم

كل ما تريد معرفته عن دبلوم التأهيل السياسي للمرأة بجامعة القاهرة.. تفاصيل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
دبلوم التأهيل السياسي
دبلوم التأهيل السياسي للمرأة
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قســــم التعليـــــم
وردت الكثير من التساؤلات من طالبات العام الجامعي الجديد حول دبلومة التأهيل السياسي للمرأة ، والتي يقدمها مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح .

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" التخصصات والبرامج الدراسية الخاصة بهذه الدبلومة ونظام الدراسة بها 


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يمنح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح درجة الدبلوم المهني في التأهيل السياسي للمرأة بنظام التعليم المفتوح ، حيث يهدف الدبلوم إلى إعداد كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على التمثيل السياسي على مستوى المجالس التشريعية أو مستوى المجالس الشعبية ، من خلال تعميق الوعي السياسي للمرأة ، وتنمية مهارات المشاركة السياسية لدى النساء ، ونشر قيم الديمقراطية في صفوف النساء .

وتشتمل المقرررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول على البرامج الآتية :-
- الأنظمة السياسية في مصر و العالم المعاصر .
- المرأة والحركة الوطنية المصرية .
- حقوق المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
- حقوق المرأة في التشريعات الوطنية المصرية .
- مهارات الاتصال والتفاوض .

وبالنسبة للمقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني فتشتمل على البرامج الآتية :- 
- تمثيل وأداء المرأة في مجلسي الشعب والشورى .
- تمثيل وأداء المرأة في المجالس الشعبية المحلية .
- المرأة في المواقع القيادية الحكومية وغير الحكومية .
- الإعلاميون والدعاة والتمكين السياسي للمرأة .
- مهارات التفكير الابتكاري وحل المشكلات .

وتكون عدد ساعات المحاضرات الخاصة بالدبلومة ، بواقع 15 ساعة معتمدة في الأيام المقررة للحضور لكل فصل .

جدير بالذكر أنه ، فيما يخص الجامعات .. تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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