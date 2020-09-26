كل ما تريد معرفته عن دبلوم التأهيل السياسي للمرأة بجامعة القاهرة.. تفاصيل

وردت الكثير من التساؤلات من طالبات العام الجامعي الجديد حول دبلومة التأهيل السياسي للمرأة ، والتي يقدمها مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح .

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" التخصصات والبرامج الدراسية الخاصة بهذه الدبلومة ونظام الدراسة بها

يمنح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح درجة الدبلوم المهني في التأهيل السياسي للمرأة بنظام التعليم المفتوح ، حيث يهدف الدبلوم إلى إعداد كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على التمثيل السياسي على مستوى المجالس التشريعية أو مستوى المجالس الشعبية ، من خلال تعميق الوعي السياسي للمرأة ، وتنمية مهارات المشاركة السياسية لدى النساء ، ونشر قيم الديمقراطية في صفوف النساء .

وتشتمل المقرررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول على البرامج الآتية :-

- الأنظمة السياسية في مصر و العالم المعاصر .

- المرأة والحركة الوطنية المصرية .

- حقوق المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

- حقوق المرأة في التشريعات الوطنية المصرية .

- مهارات الاتصال والتفاوض .

وبالنسبة للمقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني فتشتمل على البرامج الآتية :-

- تمثيل وأداء المرأة في مجلسي الشعب والشورى .

- تمثيل وأداء المرأة في المجالس الشعبية المحلية .

- المرأة في المواقع القيادية الحكومية وغير الحكومية .

- الإعلاميون والدعاة والتمكين السياسي للمرأة .

- مهارات التفكير الابتكاري وحل المشكلات .

وتكون عدد ساعات المحاضرات الخاصة بالدبلومة ، بواقع 15 ساعة معتمدة في الأيام المقررة للحضور لكل فصل .

جدير بالذكر أنه ، فيما يخص الجامعات .. تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



