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أخبار العالم

روحاني يعترف بثمن العقوبات الأمريكية الباهظ

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:43 م
روحاني
روحاني
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قسم الخارجي
بعد مماطلة كثيرة من النظام الإيراني بتأثير العقوبات الأمريكية على عموم البلاد وقدرة النظام على الحركة في الداخل والخارجي، أقر رأس السلطة التنفيذية في إيران بالتأثير الكبير للعقوبات، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، معترفًا بتأثير العقوبات الأمريكية على حكومته ونظامه، ذاكرًا إن العقوبات كلفت بلاده  150 مليار دولار.

اعتبر  روحاني، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد بلاده هي أكبر عملية وحشية مورست ضد دولة.

وأضاف أن "البيت الأبيض وخلافا للمقررات فرض عقوبات ظالمة على إيران وجميع الدول تعترف اليوم بأن أمريكا هي المخطئة".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممي والدولي لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران.

وتقدمت واشنطن بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر المقبل، إلا أن مجلس الأمن الدولي رفض هذا الطلب.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
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