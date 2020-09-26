صحة الوادى الجديد: فحص 11485 مواطنا فى مبادرة علاج الأمراض المزمنة

أعلنت مديرية الشئون الصحية ب الوادي الجديد ، عن انتظام عمل العيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم السبت، إنه جرى الكشف على 11485 مواطنًا من المصابين بالأمراض المزمنة والغير سارية منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بنسبة 16%، من إجمالى المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن.

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وأوضح محروس، أنه سيجرى صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحى بكميات تكفى لثلاثة أشهر، ويجرى العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، كما أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطنًا فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان .





أضاف محروس، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبى للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم.





وأشار محروس، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم فى أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.



