55 مرشحا في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد

أغلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار محمد البنداري، باب الترشح وذلك عقب انقضاء الجدول الزمني المحدد والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات في تمام الثانية من مساء اليوم السبت.









ترشح للدائره الأولى ومقرها اول بورفؤاد 34 مرشحًا "حسن طارق عمار - محمد ابراهيم نور

-سامي محمد الرشيدي - اسلام ممدوح حمص

-ابراهيم محمد عبد القادر - جمال عبد الملك فارس - محمد ناجي عاشور - محمد جمال عبدالناصر - سماح طه زاهر - طه مسعد الجمل -عماد احمد مهدي- عبد ربه عنتر عبد ربه - اسامه - محمد عبد الرازق - محمود سمير الفقي - احمد محمد ابو المجد - وليد كارم محمود الغريب -محمد سامي عباس راغب - وفاء السيد محمد-نهاد محمد سعد - عاطف عبد الخالق متولي -امل عادل طه - محمد فكري مشالي - سحر محمد عبد الرحمن - محمد يحي سالم - خالد علي الالفي -رانيا السادات - وائل خليفه - اسلام عوض احمد -ياسر البدري فرغلي - وليد عبد الوهاب قوطه-حنان ابراهيم شباره - طارق جاد عبد الرحيم -مختار السنباري - سمير خضير"





وتقدم للدائره الثانية ومقرها الزهور 21 مرشحًا "الحسيني ابو قمر - عمرو عياده - احمد فرغلي -فاتن حسانين - حسن محمد النقيطي - انتصار عبد السلام - محمد رافع شاهين - اشرف محمود فرج - جمال عبد الناصر كسبه - عبد الغني محمد عبد الغني - نجله علي هلال - ابراهيم زكريا السيد ابراهيم - سلامه محمد سلامه مسلم - ابراهيم ابراهيم يوسف - سليمان السيد حميد جبر- حامد طاهر حامد بندق - جمال يحي محمود - ايمن سرور محمد - حسن قويطه قويطه - حسام الدين محمد عبد المعبود - مصطفي مصطفي يوسف".





وأنهى الدكتور محمود حسين، مرشح حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، بمقعد القائمة الوطنية ضمن قائمة شرق الدلتا، إجراءات الترشح النهائية.





كان "حسين" ، قد أجرى الكشف الطبي داخل المجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأجرى التحاليل الطبية والكشف النفسي، كما أنهى الدكتور محمد الفرماوي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بالكشف الطبي كاحتياطي قائمة للدكتور محمود حسين.









وفى سياق متصل انهت الاستاذ الدكتور أمل عصفور مرشحة حزب الشعب الجمهورى بالقائمة الوطنية ضمن قائمة شرق الدلتا إجراءات الترشح النهائية للمقعد الثانى بالقائمة لمحافظة بورسعيد.





كانت "عصفور"، قد أجرت الكشف الطبي داخل المجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأجرت التحاليل الطبية والكشف النفسي.





يذكر أن الدكتورة أمل عصفور تعد من الشخصيات العامة وتتولى منصب مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرع بورسعيد والذى تقلدته بعد العديد من المناصب داخل الفرع الذى تعد عصفور أحد مؤسسيه.







الجدير بالذكر أن الدكتور محمود حسين، قد مثل بورسعيد بالبرلمان المصري في دورته السابقة 2015، عن دائرة العرب والشرق وبورفؤاد، وشغل وكيلًا للجنة الشباب والرياضة، ولعب دورًا بارزًا في ملف إعادة إنشاء استاد النادي المصري بموقعه الحالي في نطاق حي المناخ.





وكثفت قوات الأمن من تواجدها خارج مقر اللجنة، في الوقت الذي شددت اللجنة على تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة التباعد وأعمال التطهير والتعقيم.





وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدين للقائمة، واثنين أخرين للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولى تضم أقسام: "بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".





وتأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانوية التي تجرى الانتخابات بها أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر.



