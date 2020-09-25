400 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في بورسعيد.. نفقان أسفل قناة السويس والاستزراع السمك ..أرصفة جديدة بالميناء.. تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وأول محافظة رقمية فى مصر

-مشروع التامين الصحي الشامل



- تشغيل نفقين أسفل قناة السويس



-مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة



-سوق الأسماك الجديد ببورسعيد والبازار الجديد



-المنطقة الصناعية شرق بورسعيد



-تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد



-5 مصانع عملاقة جديدة بالمنطقة الصناعية ومشروعات للشباب



- تطوير بحيرة المنزلة



- تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية في مصر



- بورسعيد حدائق بلا اسوار



-ميناء بورسعيد البري وشارع البترول



-شارع ٧/٣ السياحي يجمع كافة وسائل الابهار السياحي

وأضاف، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تحظى بمشروعات عدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يأتى على رأس هذة المشروعات، مشروع تنمية شرق بورسعيد، ومشروع حقل ظهر العملاق، وأنفاق بورسعيد، ومشروع التأمين الصحى الشامل وتحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية في مصر، وتعد هذه المشاريع فخر واعتزاز لأبناء بورسعيد.تعد محافظة بورسعيد من اولي محافظات الجمهورية في تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل بعد ان تم رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية لتضاهي كبري المستشفيات حبث اجريت بالمنظومة اكثر من ١٦ الف عملية من العمليات الكبري ومن جانبة وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي اختيار المحافظة لتطبيق المنظومة بهاوكذلك الشكر للدكتورة لوزيرة الصحة على متابعتها المستمرة، حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة في المستوى الطبي والرعاية الصحية للمواطن، بالإضافة للطفرة التي شهدتها المحافظة في حجم العمليات وتنوعها.وبدأت منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد، فى 7 مستشفيات هى مستشفيات بورسعيد العام، بورفؤاد العام والزهور العام والمبرة والتضامن وأطفال النصر للأورام ومستشفى بحر البقر، بالإضافة إلى 35 وحدة صحية بينهم 14 مركزا حضريا هي "بورفؤاد أول، بورفؤاد ثان، القابوطى، الكويت، العرب، بنك الإسكان، فاطمة الزهراء، مصطفى كامل، المناخ، الجوهرة، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، رعاية العرب، ورعاية المناخ، و17 وحدة ريفية وهم "المناصرة، الديبة، الرسوة، الحظائر، الصدق، بحر البقر القديمة، بحر البقر الجديدة، السلام، الكاب، أم خلف، الرقة، العاشر، حوض بدران، الرضوان، سوزان، سهل الطينة، والجرابعة".وتم تشغيل أنفاق السيارات الأربعة المارة أسفل قناة السويس بمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد بإجمالي أطوال 7.6 كيلو متر، وهما نفقان ببورسعيد، ونفقان بالإسماعيلية.وتمت الأنفاق أسفل قناة السويس فى وقت قياسى، وبدأت أعمال الحفر المغطى بواسطة الماكينات في يونيو 2016 ووصل معدل الحفر اليومي 36 مترًا مربعًا، وشارك في الأعمال نحو 10 آلاف مهندس وفني وعامل على مدار 24 ساعة.ويبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات ببورسعيد 3.9 كيلو متر وتم حفره أسفل مجرى قناة السويس بالقطاع الشمالي للقناة بالكيلو 19.5، بينما يبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات بالإسماعيلية 5.3 كيلو متر، وتم حفره بالقطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 72.وتختصر تلك الأنفاق زمن عبور المجرى الملاحي من وإلى شبه جزيرة سيناء لنحو 20 دقيقة تقريبًا، وعمل في حفر الأنفاق 4 ماكينات من أكبر ماكينات حفر الأنفاق في العالم.يقام مشروع الاستزراع السمكى، فى منطقة شرق التفريعة على مساحة 19 ألف فدان، ويوفر المشروع العملاق فرص عمل مباشرة تصل إلى 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وهناك نحو 24 شركة وطنية مصرية تعمل فى المشروع، لديها 1200 معدة هندسية.ويعتبر المشروع أحد مشروعات الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، لتنمية الثروة السمكية فى مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.كما توجد بشرق التفريعة فى محافظة بورسعيد، مشروع الأقفاص البحرية، ويعطى القفص البحرى إنتاجية أكثر من 20 طنًا، ويبلغ الحد الأدنى للإنتاج 15 كيلو في المتر الواحد، ويبلغ حجم القفص البحري 1750 مترًا.تم إنشاء سوق الأسماك الجديدة بمحافظة بورسعيد بعد أن تم إزالة سوق الأسماك العشوائي غير المنمق القديم.ويعد السوق أحد المشروعات الخدمية التي تم إنشاؤها بالمحافظة مؤخرًا، ويقع في منتصف المدينة وتحديدًا بحي العرب، وأُنشئ الطوق بشكل متكامل علي الطراز الأوروبي.وأقيم سوق السمك الجديد على مساحة 700 ألف متر مربع وأنشئ المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترا مربعًا تقريبًا ويضم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات للباعة المتجولين بمساحة 10 أمتار و30 محل جملة بمساحة 40 مترا و2 مطعم على مساحة 100 متر فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف.وتم تزويد سوق الأسماك الجديد، بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6 مداخل وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.يعد "البازار" الجديد الأحدث من نوعة في مصر مثلما كان سوق الاسماك وستكون تلك المنطقة ، مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء المحافظة والمحافظات الاخري ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين .ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ الف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات ابناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية بالاضافة الي ٤ بنوك و ٨ مطاعم دورينتعد المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد من المناطق الواعدة والتى ستغير من مستقبل مصر الاقتصادى وتقام على مساحة 40 مليون م3، والمرحلة الأولى تقام بمساحة 16 مليون م3، وتوفر آلاف من فرص العمل للشباب، وتشمل صناعات خفيفة ومتوسطة فى مجال "تجميع السيارات والشاحنات والدواء والنسيج والأجهزة المنزلية والالكترونية.تعد الأرصفة الجديدة بمنياء شرق بورسعيد، واحدة من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وشهدت الأرصفة الجديدة فى الخامس من الشهر الجارى، تصدير أول شحنة ملح خام من الميناء بكمية قدرها 4 آلاف طن، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتم تشغيل أول رصيف من ميناء شرق بورسعيد، والذى تسلمته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تصدير الملح المصرى، بعد إجراء بعض المعالجات ووصول أول سفينة بضائع عامة الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد.ويقع ميناء شرق بورسعيد، ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق بورسعيد البالغة نحو 100 كيلو متر، ويشمل مخطط تنمية شرق بورسعيد ومخطط تطوير الميناء، تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 59,5 كيلومتر، وتنفيذ 3 مناطق لوجيستية بمساحات إجمالية تصل إلى نحو 24 كيلو متر، وتتوزع المناطق اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، على منطقة لوجيستية بالميناء على مساحة 4,8 كيلو متر، ومنطقتين خارج الميناء وتضم أحد المناطق اللوجستية التي ستنفذ خارج الميناء بمنطقة شرق بورسعيد وهي المنطقة الصناعية الروسية بمساحة نحو 5,2 كيلومتر.تم إنشاء 5 مصانع عملاقة جديدة بالمنطقة الثناعية وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه بمساحة 107.200م2 وتتنوع أنشطتها ما بين مصنع لإنتاج إطارات السيارات ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل،لأحدى الماركات العالمية الشهيرة ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل، بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، بالإضافة إلي مصنع إنتاج اللمبات الموفرة وآخر لإنتاج آواني الطهي وآخر لإنتاج جنوط السيارات.بالاضافة الي مصنع انتاج الزيوت و كذلك مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مشروع ال٥٤ مصنع وال ٥٨ مصنعا.كان لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى لتطهير وتطوير بحيرة المنزلة فى بورسعيد، وعودتها لسابق عهدها بعد أن فقدت خيراتها من الثروة السمكية من جراء التلوث والصيد الجائر، آثر إيجابى كبير لأهالى ومواطنى المحافظة، بتكلفة تتخطى الـ 20 مليار جنيه.وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه جارى إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية بتكلفة أكثر من 20 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 8 ملايين متر مكعب يوميًا، في إطار تطوير بحيرة المنزلة، لافتًا إلى أنه كان يتم إلقاء أكثر من 12 مليون متر مكعب مياه صرف صحي وصناعي وزراعي في البحيرة ما استوجب خطة عاجلة من الدولة لإنقاذها.وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير بحيرة المنزلة يتم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬تحظى بورسعيد، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة، حيث تعد أول محافظة رقمية في مصر وأول محافظة يتم تطبيق فيها هذا النموذج، وجاء تنفيذه بناء على تكليف الرئيس السيسى.ويشترك فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى بورسيعد وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة ومحافظة بورسعيد، والتي تشمل مد شبكات آلياف الفيبر بطول 561 كيلو في باطن الأرض لمد الشبكة لعدد 588 مبني حكوميًا في مختلف أرجاء المحافظة، وجارى تضاعف طاقة شبكة الإنترنت ببورسعيد من 20 ميجا السائدة حاليًا في مصر إلي 400 ميجا، والتى تتيح تقديم كافة الخدمات بكل المصالح الحكومية من خلال النت باستخدام التليفون المحمول من أي مكان.اقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي خطوة ازالة الاسوار من الحدائق لتصبح متنفس للمواطنيين وواجهة حضارية مميزة بعد زيادة المسطحات الخضراء لتحقق التجربة نجاحا كبيرا واصبحت الحدائق اماكن لتجمعات العائلات بعد ان تم تجهيزها ورفع كفاءتها بشكل جمالي حضاري لتصبح بورسعيد المحافظة الاولي علي مستوي الجمهورية في هذة التجربةقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي يتم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب ، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين .وتابع المحافظ مؤكدا بأن الميناء يوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، و المساحات المناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس ، والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد .وسيضم الميناء الجديد ، سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات ، كما سيحتوى على مبنى إدارى وجمارك وحديقة .أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ا ، أن شارع ٧/٣ أصبح نقطة جذب سياحى للمواطنين من داخل وخارج المحافظة ، نظرا لكونه يجمع كافة وسائل الابهاؤ السياحى وتم تصميمه على أحدث طراز سياحى ، بالإضافة لأنه أول ممشى سياحى مخصص للمشاه فقطولفت المحافظ أن محافظة بورسعيد تشهد تطوير وتجميل لكل الشوارع والميادين الرئيسية بالتزامن مع مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية غير المسبوقة التى تشهدها المحافظة في عهدالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادى فى كافة القطاعات على أرض بورسعيد .وأوضح محافظ بورسعيد أن الشارع السياحى الترفيهى يضم عربات للمشروبات والوجبات السريعة خصصت للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، ويوفر مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، ومقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى ، حيث أصبح مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لجعل بورسعيد من أهم المدن السياحية ، من خلال تحقيق طفرة فى المجال السياحى ، بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهرت المنتجعات والفنادق السياحية التى تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة.