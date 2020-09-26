شوط أول سلبي بين منتخب السويس وسيراميكا كليوباترا بالقسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين فريق سيراميكا كليوباترا ومضيفه منتخب السويس في المباراة المقامة حالياً علي ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة دورى القسم الثاني.

وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل كالتالي محمود شكري وضياء قنديل وعاشور الأدهم ومحمد جمال ومحمود صقر ومصطفى ميسي وشريف دابو ومحمود المغربي وخالد الحسيني وأحمد غنيم وطارق سامي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة وبفارق ثلاث نقاط عن بتروجيت صاحب المركز الثاني، ويعتبر سيراميكا كليوباترا المرشح الأول لخطف تذكرة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز.



