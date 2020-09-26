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تعليم

73 % نسبة النجاح فى الدور الثانى للثانوية الأزهرية بالفيوم .. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:19 م
رئيس المنطقة الزهرية
رئيس المنطقة الزهرية بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن فضيلة الشيخ سعيد احمد رئيس المنطقة الزهرية بالفيوم ،  نتيجة أمتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية  بمحافظة الفيوم .


وقال إنه تقدم للقسم الادبى بنيين 525  طالب، حضر منهم  521 طالبا، نجح منهم  382  طالبا وبلغت نسبة  النجاح   73 %   ،  وتقدم من الطالبات  341 طالبة حضر منهن   327 وبلغت نسبة النجاح  82 %.


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وجاءت نتيجة القسم العلمى بنيين  أجمالى الطلاب 200 حضر منهم  197 وبلغت نسبة النجاح 67 وبالنسبة للطالبات  من لهم حق دخول الامتحان  90 طالبة  حضر منهن  85 طالبة  ، نسبة النجاح   76%


من جانب أخر شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الموسيقية) فى مسابقات الادارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة - التربية الموسيقية ، حيث فازت الفيوم على مستوى الجمهورية في مسابقات رياض الأطفال . والمرحلة الابتدائية.


وفي رياض الأطفال فاز فريق رياض أطفال مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم (20طفل وطفلة)، وفي المرحلة الابتدائية فاز تلاميذ مدرسة (التوفيق الخاصة (سميرة غبور) - صلاح البشيهي - السلام الخاصة - الأنبا ابرام - الصداقة الفرنسية) (20تلميذ).


كما تقدم  محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين ، كما ارسل رسالة شكر لفريق العمل من موجهي التربية الموسيقية المشرفين على المسابقة   ، وعددهم 4 موجهات ، 2 معلمات بالمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك رسالة شكر لتوجية عام التربية الموسيقية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

73 % نسبة النجاح فى الدور الثانى للثانوية الأزهرية بالفيوم .. فيديو
73 % نسبة النجاح فى الدور الثانى للثانوية الأزهرية بالفيوم .. فيديو
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