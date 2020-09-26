73 % نسبة النجاح فى الدور الثانى للثانوية الأزهرية بالفيوم .. فيديو

أعلن فضيلة الشيخ سعيد احمد رئيس المنطقة الزهرية بالفيوم ، نتيجة أمتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الفيوم .





وقال إنه تقدم للقسم الادبى بنيين 525 طالب، حضر منهم 521 طالبا، نجح منهم 382 طالبا وبلغت نسبة النجاح 73 % ، وتقدم من الطالبات 341 طالبة حضر منهن 327 وبلغت نسبة النجاح 82 %.





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وجاءت نتيجة القسم العلمى بنيين أجمالى الطلاب 200 حضر منهم 197 وبلغت نسبة النجاح 67 وبالنسبة للطالبات من لهم حق دخول الامتحان 90 طالبة حضر منهن 85 طالبة ، نسبة النجاح 76%





من جانب أخر شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الموسيقية) فى مسابقات الادارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة - التربية الموسيقية ، حيث فازت الفيوم على مستوى الجمهورية في مسابقات رياض الأطفال . والمرحلة الابتدائية.





وفي رياض الأطفال فاز فريق رياض أطفال مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم (20طفل وطفلة)، وفي المرحلة الابتدائية فاز تلاميذ مدرسة (التوفيق الخاصة (سميرة غبور) - صلاح البشيهي - السلام الخاصة - الأنبا ابرام - الصداقة الفرنسية) (20تلميذ).





كما تقدم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين ، كما ارسل رسالة شكر لفريق العمل من موجهي التربية الموسيقية المشرفين على المسابقة ، وعددهم 4 موجهات ، 2 معلمات بالمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك رسالة شكر لتوجية عام التربية الموسيقية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.