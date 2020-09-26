ارتفاع عدد المصابين في حريق فرع شركة شهيرة بالبحيرة

أعلن مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة، ارتفاع إصابات حادث حريق شركة سوناك الأهلية للتجارة فرع دمنهور إلى 3 أشخاص، وتم إسعاف المصابين في مكان الحادث، ولا توجد وفيات، لافتًا إلى أنه تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة من المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





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وكان اندلع حريق هائل في ثلاجات شركة سوناك الأهلية لتجارة فرع مدينة دمنهور محافظة البحيرة، علي الطريق الزراعى.







تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع ثلاجات علي الطريق الزراعى.





وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجاري السيطرة علي الحريق.





وأسفر الحادث عن إصابة "السيد يمني السيد الشاعر، 59 سنة، امين شرطة وحدة الحماية المدينة بالرحمانية، السيد شعبان السباعي 16 سنة "، "محمد صحبي عتمان 55 سنة موظف بالمصنع " بحالة اختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في مكان الحادث.



