توفر حصيلة لـ الدولة وتحل أزمة تكدس الحاويات.. المالية تبدأ اجراءات مراجعة رسائل المهمل بالموانئ وآليات لصرف رواتب العاملين بالدولة

الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين بالدولة.. غدا



وزير المالية: ضمانات جديدة لمنع تكدس الحاويات والبضائع «المهملة» بالموانئ



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تكليف مصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.









وكشف عن تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.









وحدة جديدة



أوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.



حل أزمة تكدس الحاويات



أشار إلى أنه تم سحب العديد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها في أماكن أخرى آمنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.





طالب رئيس مصلحة الجمارك أصحاب الشأن بسرعة سحب رسائلهم «المهملة» من المنافذ والمخازن الجمركية؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيعها بعد انتهاء المهلة المقررة بشهر.

صرف رواتب الموظفين أشار إلى أنه تم سحب العديد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها في أماكن أخرى آمنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



وعلي صعيد آخر تستكمل وزارة المالية، غدا الأحد وعلى مدار يومين؛ عمليات صرف رواتب شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالدولة للمجموعة الرابعة من الموظفين على مستوي الجهاز الإداري والجهات الخاضعة للموازنة العامة.





ومن المقرر صرف رواتب كل الجهات الخاضعة للموازنة العامة من الوزارات والجهات التابعة والمستقلة.



وصرفت وزارة المالية رواتب العاملين بالدولة منذ الثلاثاء الماضي، إذ بدأت في تحويل رواتب أكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة ضمن المجموعة الأولي، إلى أن وصل إجمالي الجهات التي صرفت رواتب موظفيها أكثر من 60 جهة.





ونجحت الحكومة المصرية علي مدار الـ 4 شهور الماضية في تبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة علي بطاقات الإئتمان ATM بالبنوك المصرية، لتقليل الزحام علي فروع البنوك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، و تعزيز الشمول المالي. وعلي صعيد آخر تستكمل وزارة المالية، غدا الأحد وعلى مدار يومين؛ عمليات صرف رواتب شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالدولة للمجموعة الرابعة من الموظفين على مستوي الجهاز الإداري والجهات الخاضعة للموازنة العامة.وصرفت وزارة المالية رواتب العاملين بالدولة منذ الثلاثاء الماضي، إذ بدأت في تحويل رواتب أكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة ضمن المجموعة الأولي، إلى أن وصل إجمالي الجهات التي صرفت رواتب موظفيها أكثر من 60 جهة.ونجحت الحكومة المصرية علي مدار الـ 4 شهور الماضية في تبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة علي بطاقات الإئتمان ATM بالبنوك المصرية، لتقليل الزحام علي فروع البنوك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، و تعزيز الشمول المالي.

بدأت وزارة المالية في اتخاذ حزمة من القرارات الجديدة بغرض سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.