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أخبار العالم

فرنسا تسجل 14 ألفا و400 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:48 م
فرنسا تسجل أكثر من
فرنسا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 14412 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك بعدما سجلت فرنسا، امس الجمعة، ما يزيد على 16000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وسجلت فرنسا 39 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى  31700 حالة.

كانت منظمة الصحة العالمية توقعت رتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم إلى مليوني شخص، قبل البدء في استخدام اللقاح عل نطاق واسع.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطورئ في منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا قد يتجاوز 2 مليون حال غياب العمل المنسق لاحتواء الوباء، بحسب وكالة "رويترز".

ويقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم من مليون شخص، مع تسجيل إصابات بالمرض في نحو 210 دول ومناطق مختلفة.
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